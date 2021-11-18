Глава МИД Литвы: "Белавиа" может быть исключена из санкционного списка

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о попытках исключить белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" из очередного пакета санкций, который вскоре Евросоюз введет в отношении режима Лукашенко.

"Есть очень тревожная новость о том, что, похоже, из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании "Белавиа", которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь", – сказал политик, передает Delfi.

По словам Ландсбергиса, рассматривается вопрос об исключении из списка и сирийской авиакомпании.

Он сказал, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия. Введение дополнительных санкций в отношении Беларуси было согласовано ранее на этой неделе министрами иностранных дел Европейского союза, которые поручили дипломатам подготовить конкретный список лиц и компаний, находящихся под санкциями. Эти санкции вводятся из-за роли Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского Союза (ЕС) - Польшей, Литвой и Латвией.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за неделю поговорила с Александром Лукашенко. По словам литовского министра, сейчас запущена "отдельная переговорная дорожка с диктатором, нелегитимным президентом".

"Для Европы очень важно вернуться к тому, что было согласовано. Все же еще раз закрепить ту нашу основу, которую мы так тщательно охраняли от прошлогодних украденных выборов, что это нелегитимный президент, с ним Европа не ведет переговоры, Европа выдвигает законные и справедливые требования: освободить политических заключенных, провести новые выборы, прекратить гибридную атаку", – сказал Г. Ландсбергис. "Несоблюдение этих требований приведет к экономическим, финансовым и другим санкциям", – добавил он.

Издание Politico сегодня назвала как минимум две страны, которые готовы убрать Белавиа из санкционного списка – ФРГ и Италия.