Ирак продолжает эвакуацию своих граждан из Беларуси

Очередной самолет авиакомпании Iraqi Airways с группой иракских мигрантов на борту вылетел в ночь на воскресенье в Эрбиль из аэропорта в Минске.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, это самолет Boeing 747-400 на 420 пассажирских кресел.

Следующий вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways для мигрантов запланирован на 29 ноября, вылет из Минска в 12:45 по местному времени, а также на 30 ноября с вылетом в Эрбиль в 13:45.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой же авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле мигранты прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак вылетели свыше тысячи человек.