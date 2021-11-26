Украина не хочет пускать белорусского трейдера «БНК-Украина» на рынок природного газа

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отклонила заявление белорусского трейдера «БНК-Украина» о получении лицензии на поставку природного газа на украинский рынок.

Украинской дочке Белорусской нефтяной компании было отказано по двум причинам, пишет ej.by.

Регулятор выявил «несоответствие соискателя лицензии на лицензионные условия». Во-вторых, комиссия обнаружила информацию «об осуществлении контроля за деятельностью предприятия резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины».

В первом случае претензии вызвало отсутствие на сайте «БНК-Украина» обязательных данных, необходимых для получения лицензии на поставки природного газа, а также то, что компания не предоставила «информацию об участниках (акционерах) третьего-пятого уровней, обладающих долей (паем, акциями) в уставном (складочном, паевом) капитале соискателя лицензии».

Вторая часть претензий более серьезная. Как подчеркнула НКРЭКУ, в случае выдачи лицензии «БНК-Украина» нарушаются положения двух законов Украины – «О защите экономической конкуренции» и «Об обороне Украины».

В частности, НКРЭКУ выявила, что «опосредованный контроль над «БНК-Украина» осуществляют юридические лица, которые являются резидентами Российской Федерации». По текущим украинским законам – это угроза военной безопасности Украины.

Согласно данным госреестров и сайтов компаний, учредителями «БНК-Украина» являются «Белорусская нефтяная компания» (БНК) (56,5%) и «Белоруснефть» (43,5%). В свою очередь долями в БНК владеют «Белоруснефть» (52% акций), а также «Мозырский НПЗ» (24%) и «Нафтан» (24%). Де-юре 42,58% Мозырского НПЗ с 1994 года принадлежит НГК «Славнефть», которой в свою очередь владеют два нефтегазовых гиганта России - «Роснефть» и «Газпром нефть».