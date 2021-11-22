Польша готова оплатить возвращение застрявших на границе с Беларусью мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил готовность правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе.

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", - заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил председатель польского правительства. По его словам, белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью - это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет, подчеркнул Моравецкий. Однако Польша "не поддастся шантажу" и сделает все, чтобы защитить границы ЕС, заявил польский премьер-министр.

Правительство Польши готово к ужесточению санкций в отношении режима Александра Лукашенко, в том числе к дальнейшему закрытию границы с Беларусью, сказал Моравецкий.

"Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - отметил он. Эти меры, по словам премьера, позволили бы усилить экономическое давление на режим в Минске.