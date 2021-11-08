Последнее обновление: 08.11.2021 11:47

Мигранты большой толпой намереваются прорвать границу с Евросоюзом

Госпогранкомитет Беларуси и соцсети сообщают о движении большой группы беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - говорится в сообщении ГПК РБ .

По неподтвержденной информации, колонну мигрантов завернули обратно в леса. С польской стороны в Кузнице дежурят пограничники, военные и полиция.

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