Мигранты большой толпой намереваются прорвать границу с Евросоюзом

Госпогранкомитет Беларуси и соцсети сообщают о движении большой группы беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», - говорится в сообщении ГПК РБ .

По неподтвержденной информации, колонну мигрантов завернули обратно в леса. С польской стороны в Кузнице дежурят пограничники, военные и полиция.