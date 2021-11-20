Польша завершила морскую укладку газопровода Baltic Pipe

Польша существенно приблизилась к своей цели уже через год заменить российский газ на норвежский, завершив самый сложный этап работ по укладке газопровода Baltic Pipe.

Польская компания Gaz-System, его собственник и будущий оператор, сообщила 18 ноября о сварке последней трубы на морском участке между Данией и Польшей. Официальная сдача газопровода в эксплуатацию запланирована на 1 октября 2022 года.

К этой дате Gaz-System предстоит завершить работы в самой Польше и решить проблему в Дании, где власти из экологических соображений заблокировали прокладку труб на части территории страны. Фирма Energinet, датский партнер польского оператора Baltic Pipe, сейчас стремится выполнить условия для получения нового разрешения на ведение работ на данном участке. В то же время эта энергетическая компания заверяет, что к октябрю 2022 года в любом случае сможет обеспечить прокачку идущего из Норвегии газа по уже имеющейся датской газотранспортной инфраструктуре.

Baltic Pipe рассчитан на прокачку ежегодно 10 млрд кубометров газа. Это именно столько, сколько Польша импортировала до сих пор из России транзитом через Беларусь по газопроводу "Ямал-Европа". В 2020 году это были 9,67, в 2019-м - 9,73 млрд куб м. Так что при выходе газопровода на проектную мощность поставки по новому маршруту смогут полностью заменить объемы, закупаемые у "Газпрома" по истекающему в конце 2022 года долгосрочному контракту. Продлевать его Польша не намерена.