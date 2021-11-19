Минэнерго Беларуси назвало причину отключения первого энергоблока БелАЭС от сети

Последнее отключение первого энергоблока Белорусской АЭС от сети произошло из-за «одного некорректного сигнала», заявил сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

"… управление технологическими процессами, работой оборудования (на БелАЭС - ред) осуществляется мощнейшей автоматизированной системой. Она в постоянном режиме обеспечивает обработку одновременно большого массива данных, тысячи импульсов поступающих с датчиков оборудования. В данном случае поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты, блок был отключен от сети», - сообщил Каранкевич.

Он утверждает, что по результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии.

Каранкевич также сообщил, что в минувший четверг с согласования Госатомнадзора «начались пусковые операции по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с последующим увеличением мощности реакторной установки и в ближайшее время с включением в сеть первого энергоблока».