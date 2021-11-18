Премьер Польши призывает ФРГ остановить проект "Северный поток - 2"

Польша считает необходимым немедленно остановить проект "Северный поток - 2" и намерена призвать к этому шагу Олафа Шольца, который, вероятно, возглавит новое правительство Германии.

Об этом премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, которое было опубликовано в четверг, 18 ноября, передает DW.

По словам Моравецкого, он собирается сказать Шольцу следующее: "Мы в Польше сейчас защищаем рубежи ЕС. Если мы говорим о более широкой перспективе, то давайте вместе работать на мир и не снабжать Владимира Путина дополнительными деньгами, на которые он может продолжить вооружаться".

Ранее, 16 ноября, Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Бонне сообщило, что приостановило процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Процесс возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.