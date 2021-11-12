В Совбезе ООН Беларусь назвали виновной в миграционном кризисе

США, Великобритания и страны ЕС в Совете Безопасности ООН считают, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Беларусью, и осуждают его.

Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении указанных стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН, передает ТАСС.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США наряду с Албанией выступили с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу", как они считают, "в политических интересах Беларуси". По мнению вышеперечисленных стран, Минск преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Беларуси.

Стороны готовы обсудить санкционные меры против властей Беларуси и тех, кто, как они считают, способствует миграционному кризису на границе с Польшей.

"Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза", - говорится в заявлении.

Страны обещали сохранить единство и решимость в защите Евросоюза от "гибридных операций белорусских властей". Они также призвали к сотрудничеству страны происхождения мигрантов, которые должны предостеречь своих граждан "от попадания в ловушку белорусских властей".

Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. "Мы подчеркиваем, что все действия должны предприниматься на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей", - отмечается в документе.

Стороны также считают власти Беларуси угрозой региональной безопасности и призывают к мерам против них.

По их мнению, действия властей в Минске "неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Беларусь к ответственности". "Режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности", - полагают авторы заявления.