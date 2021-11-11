Представители ООН назвали катастрофической ситуацию в лагере мигрантов на границе

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев назвали катастрофической ситуацию, которая складывается в лагере мигрантов возле белорусско-польской границы.

"Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", - отметил представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо, передает БелТА.

Он подчеркнул, что условия, сложившиеся в лагере, не самые лучшие.

В свою очередь представитель международной организации по миграции в РБ Махым Оразмухамедова предоставила информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе добровольном возвращении на родину.

В лагере насчитывается около 3 тыс. человек, в том числе около 500 детей.