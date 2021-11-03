Последнее обновление: 03.11.2021 18:05

"Белаэронавигацию" могут отключить от глобальной системы авиаданных

"Белаэронавигацию" хотят отключить от глобальной системы авиаданных, но для компаний существенно ничего не изменится.

Об этом заявил директор департамента по авиации Беларусь Артем Сикорский, передает Интерфакс-Запад.

"Это действительно так, это не слухи. Работа ведётся. Наши партнёры из Европы прямым текстом говорят о причинах этих действий", - сказал Сикорский.

По его словам, партнёры объясняют это поступлением "политической команды".

"Прямым текстом скажу, на это есть противодействие. Мы предложим компаниям работать напрямую через "Белаэронавигацию". Если раньше мы работали через наших европейских партнеров, то теперь это будет работа напрямую через "Белаэронавигацию". Существенно для авиакомпаний ничего не изменится", - заверил он.

Белаэронавигация находится под санкциями после принудительной посадки в Минске рейса авиакомпания Ryanair.

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