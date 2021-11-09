ICAO перенесла на январь 2022 года отчет по инциденту с Ryanair в Беларуси

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) принял решение отложить рассмотрение отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси до января 2022 года.

«Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение отчета о расследовании рейса Ryanair №FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года, в основном из-за объема представленных данных и затребованных дополнительных разъяснений», - сообщила организация в Twitter.

ICAO планировала 12 ноября рассмотреть отчет об принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.