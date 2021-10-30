Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа

После длившегося несколько недель конфликта вокруг поставок российского газа Молдове власти в Кишиневе и российский "Газпром" договорились об условиях нового контракта.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - заявило в пятницу, 29 октября, министерство инфраструктуры в Кишиневе.

Молдавское ведомство также отметило, что предыдущий контракт "продлен на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной". Поставки по новому соглашению начнутся 1 ноября.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщило, что цена на российский газ для Молдавии по новому контракту может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров.

«С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить, - сказал он. - Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах - 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночным ценам».

По словам собеседника агентства, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров».

Он также сообщил, что новый контракт предусматривает выплату Молдавией исторического долга за поставки газа в прошлые годы.

«Молдавия по новому контракту с «Газпромом», который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы. Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», - сказал он.

Как ранее сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов.