Последнее обновление: 27.10.2021 18:49

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса

Европейский Союз предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса, возникшего после провала переговоров Кишинева с российским "Газпромом".

Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании встречи с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей в среду, 27 октября, передает DW.

"Это великолепная новость для молдавского народа", - отреагировала Гаврилица в Twitter.

Несколькими часами ранее британская газета Financial Times сообщила, что "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на изменение соглашения о свободной торговле с ЕС и откладывание реформы энергетического рынка, согласованной с Брюсселем. Нововведения предусматривают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" утверждает, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

В последние дни Молдова закупает газ у других компаний. Кишинев уже приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же - у нидерландской Vitol. Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября.



<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование