В мире число заражений коронавирусом превысило 245,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 245285659 (+448606 сутки) по данным Worldometer на 6:46 27 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4978814 (+8528) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17931656 (+28005) человек, из них 75539 (+986) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 222375189 (+412073) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46497719 (+69634) случаями заражения, Индия – 34214865 (+13508), Бразилия – 21748984 (+13424), Великобритания – 8853227 (+40954) и Россия – 8316019 (+36446). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 69634, Великобритания – 40954, Россия – 36446, Турция – 29643, Германия – 20955. Беларусь (1995) – на 34 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 759932, Бразилия – 606293, Индия – 455684, Мексика – 286496 и Россия – 232775. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1451, Россия – 1106, Украина – 734, Индия – 584, Румыния – 511. Беларусь – на 46 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 590226 случаев заражения коронавирусом и 4546 смертей.