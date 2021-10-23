В мире число заражений коронавирусом превысило 243,77 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 243773095 (+498278 сутки) по данным Worldometer на 9:37 23 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4954015 (+8712) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17929931 (+82368) человек, из них 76163 (-632) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 220889149 (+407198) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46264596 (+82483) случаями заражения, Индия – 34158772 (+16331), Бразилия – 21711843 (+14502), Великобритания – 8689949 (+49298) и Россия – 8168305 (+37141). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 82483, Великобритания – 49298, Россия – 37141, Турция – 28192, Украина – 23785. Беларусь (2082) – на 39 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 755721, Бразилия – 605211, Индия – 453742, Мексика – 285669 и Россия – 228453. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1610, Россия – 1064, Индия – 666, Украина – 614, Бразилия – 447. Беларусь – на 53 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 582111 случаев заражения коронавирусом и 4482 смерти.