В мире число заражений коронавирусом превысило 244,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 244837053 (+380206 сутки) по данным Worldometer на 6:35 26 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4970286 (+6026) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17903651 (-106988) человек, из них 74553 (-653) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 221963116 (+481168) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46417525 (+48771) случаями заражения, Индия – 34201357 (+11873), Бразилия – 21735560 (+5797), Великобритания – 8809774 (+36567) и Россия – 8279573 (+37930). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 48771, Россия – 37930, Великобритания – 36567, Турция – 27663, Украина – 14634. Беларусь (1997) – на 26 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 757849, Бразилия – 605884, Индия – 455100, Мексика – 286346 и Россия – 231669. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1069, США – 510, Индия – 357, Украина – 330, Румыния – 299. Беларусь – на 45 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 588231 случай заражения коронавирусом и 4530 смертей.