В мире число заражений коронавирусом превысило 246,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 246279146 (+496332 сутки) по данным Worldometer на 7:50 29 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4996480 (+8596) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18121120 (+99303) человек, из них 75099 (-213) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 223161546 (+388433) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46685145 (+78460) случаями заражения, Индия – 34245530 (+14323), Бразилия – 21781436 (+15268), Великобритания – 8936155 (+39842) и Россия – 8392697 (+40096). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 78460, Россия – 40096, Великобритания – 39842, Германия – 26610, Украина – 26071. Беларусь (1979) – на 43 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 763784, Бразилия – 607125, Индия – 457221, Мексика – 287274 и Россия – 235057. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1208, Россия – 1159, Индия – 803, Украина – 576, Румыния – 413. Беларусь – на 50 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 594203 случая заражения коронавирусом и 4580 смертей.