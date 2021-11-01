В мире число заражений коронавирусом превысило 247,46 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 247461079 (+296054 сутки) по данным Worldometer на 5:43 1 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5014947 (+3963) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18319687 (+60938) человек, из них 72705 (-1704) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 224126445 (+231153) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46823938 (+19975) случаями заражения, Индия – 34285612 (+12935), Бразилия – 21810855 (+6761), Великобритания – 9057629 (+38009) и Россия – 8513790 (+40993). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 40993, Великобритания – 38009, Турция – 23948, США – 19975, Украина – 17430. Беларусь (1985) – на 32 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 766299, Бразилия – 607860, Индия – 458470, Мексика – 288276 и Россия – 238538. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1158, Румыния – 394, Украина – 336, Мексика – 325, Индия – 251. Беларусь – на 37 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 600168 случаев заражения коронавирусом и 4631 смерть.