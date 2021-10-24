В мире число заражений коронавирусом превысило 244,13 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 244133259 (+360164 сутки) по данным Worldometer на 8:20 24 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4959628 (+5613) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17976316 (+46385) человек, из них 76018 (-145) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 221197315 (+308166) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46294210 (+28824) случаями заражения, Индия – 34174843 (+16071), Бразилия – 21723559 (+11716), Великобритания – 8734934 (+44985) и Россия – 8205983 (+37678). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 44985, Россия – 37678, США – 28824, Турция – 26217, Украина – 23229. Беларусь (2079) – на 35 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 756205, Бразилия – 605569, Индия – 454301, Мексика – 285953 и Россия – 229528. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1075, Индия – 559, США – 484, Украина – 483, Румыния – 437. Беларусь – на 41 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 584190 случаев заражения коронавирусом и 4499 смертей.