В мире число заражений коронавирусом превысило 243,27 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 243274817 (+440775 сутки) по данным Worldometer на 8:20 22 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4945303 (+7074) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17847563 (+67564) человека, из них 76795 (-176) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 220481951 (+366137) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46174547 (+80835) случаями заражения, Индия – 34142441 (+15759), Бразилия – 21697341 (+16852), Великобритания – 8641221 (+52009) и Россия – 8131164 (+36339). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 80835, Великобритания – 52009, Россия – 36339, Турция – 28465, Украина – 22415. Беларусь (2097) – на 36 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 753747, Бразилия – 604764, Индия – 453076, Мексика – 285347 и Россия – 227389. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1428, Россия – 1036, Украина – 546, Бразилия – 461, Румыния – 448. Беларусь – на 48 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 580029 случаев заражения коронавирусом и 4466 смертей.