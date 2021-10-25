В мире число заражений коронавирусом превысило 244,45 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 244456847 (+323588 сутки) по данным Worldometer на 10:06 25 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4964260 (+4632) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18010639 (+34323) человек, из них 75206 (-812) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 221481948 (+284633) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 46312782 (+17580) случаями заражения, Индия – 34189484 (+14641), Бразилия – 21729763 (+6204), Великобритания – 8773674 (+39962) и Россия – 8241643 (+35660). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 39962, Россия – 35660, Турция – 24792, Украина – 20791, США – 17580. Беларусь (2044) – на 32 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 756362, Бразилия – 605682, Индия – 454743, Мексика – 286259 и Россия – 230600. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1072, Индия – 442, Украина – 386, Румыния – 381, Мексика – 306. Беларусь – на 39 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 586234 случая заражения коронавирусом и 4515 смертей.