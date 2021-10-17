В мире число заражений коронавирусом превысило 241,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 241475261 (+280112 сутки) по данным Worldometer на 6:42 18 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4914142 (+3712) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17858598 (+20294) человек, из них 78630 (-445) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 218702521 (+256106) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45792532 (+17947) случаями заражения, Индия – 34081049 (+14289), Бразилия – 21644464 (+5738), Великобритания – 8449165 (+45140) и Россия – 7992687 (+34303). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 45140, Россия – 34303, Турция – 24114, США – 17947, Индия – 14289. Беларусь (1981) – на 28 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 744546, Бразилия – 603324, Индия – 452321, Мексика – 284321 и Россия – 223312. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 997, Мексика – 313, Румыния – 298, Украина – 219, Иран – 199. Беларусь – на 45 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 571987 случаев заражения коронавирусом и 4402 смерти.