В мире число заражений коронавирусом превысило 240,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 240859356 (+470691 сутки) по данным Worldometer на 9:51 16 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4905208 (+7833) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17835258 (+45524) человек, из них 79382 (-1756) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 218118890 (+471334) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45738585 (+92966) случаями заражения, Индия – 34052687 (+16003), Бразилия – 21627476 (+15239), Великобритания – 8361651 (+44932) и Россия – 7925176 (+32196). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 92966, Великобритания – 44932, Россия – 32196, Турция – 30694, Индия – 16003. Беларусь (2073) – на 35 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 743880, Бразилия – 602727, Индия – 452010, Мексика – 283574 и Россия – 221313. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1705, Россия – 998, Бразилия – 526, Мексика – 381, Румыния – 363. Беларусь – на 48 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 567938 случаев заражения коронавирусом и 4369 смертей.