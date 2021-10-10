В мире число заражений коронавирусом превысило 238,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 238372679 (+351507 за сутки) по данным Worldometer на 9:59 10 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4863129 (+5381) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18004145 (+10312) человек, из них 82685 (-558) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 215505405 (+335814) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45179209 (+42357) случаями заражения, Индия – 33952275 (+17940), Бразилия – 21567181 (+16451), Великобритания – 8120713 (+34950) и Россия – 7746718 (+29362). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 42357, Великобритания – 34950, Россия – 29362, Турция – 28645, Индия – 17940. Беларусь (1998) – на 28 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 733058, Бразилия – 600880, Индия – 450621, Мексика – 281610 и Россия – 215453. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 968, США – 581, Мексика – 489, Бразилия – 387, Румыния – 279. Беларусь – на 43 (+10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 555793 случая заражения коронавирусом и 4275 смертей.