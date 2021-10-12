В мире число заражений коронавирусом превысило 239,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 239027175 (+374653 сутки) по данным Worldometer на 5:38 12 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4872739 (+5446) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17883784 (-53081) человека, из них 81713 (-737) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 216270652 (+422288) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45313353 (+50466) случаями заражения, Индия – 33984479 (+13186), Бразилия – 21582738 (+6918), Великобритания – 8193769 (+40224) и Россия – 7804774 (+29409). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 50466, Великобритания – 40224, Турция – 30563, Россия – 29409, Иран – 13504. Беларусь (1943) – на 25 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 734611, Бразилия – 601266, Индия – 450991, Мексика – 282086 и Россия – 217372. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 957, США – 406, Иран – 276, Бразилия – 219, Румыния – 209. Беларусь – на 51 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 559715 случаев заражения коронавирусом и 4304 смерти.