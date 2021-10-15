Последнее обновление: 15.10.2021 13:27

Власти Польши выделят $380 млн на поддержку граждан в условиях роста цен на энергоносители

Правительство Польши намерено выделить 1,5 млрд злотых ($380 млн) на поддержку граждан в условиях роста цен на энергоносители.

Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды Михал Куртыка, передает ТАСС.

"Мы предлагаем 1,5 млрд злотых. Этой помощью будет охвачено каждое пятое домохозяйство в Польше", - сказал он, подчеркнув, что особенно внимательно нужно отнестись к семьям с низкими доходами. "Эти решения должны как можно скорее попасть в парламент", - добавил Куртыка.

По его мнению, растущие цены на энергоносители напрямую связаны с геополитикой. "Мы имеем дело с энергетическим кризисом в Европе", - указал он. "Мы не согласны на "Северный поток - 2", считаем, что этот газопровод будет служить РФ и "Газпрому", чтобы шантажировать Европу. Он уже служит и служил еще до своего появления. Реализуется плохой сценарий, потому что он стал предметом игры, которую "Газпром" проводит, ограничивая поставки газа в Европу", - утверждал польский министр.



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