Страны ЕАЭС задумались над единой системой Tax-Free

В ЕАЭС со временем может появиться единая система Tax-Free, предусматривающая возврат НДС физическим лицам-нерезидентам ЕАЭС.

«Перспективы создания и администрирования единой системы Tax-Free в Евразийском экономическом союзе, предусматривающей возврат НДС физическим лицам-нерезидентам ЕАЭС, обсудили на встрече в Минске министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев и министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов», - сообщила пресс-служба ЕЭК.

Встреча Селиверстов и Бекетаева прошла в минувшую среду.

«Кроме того, стороны рассмотрели вопросы косвенных налогов при электронной торговле товарами и услугами в странах ЕАЭС, а также формирование механизма фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле», - также сказано в сообщении.