"Транснефть" может приостановить работу дочернего предприятия в Беларуси из-за действий властей

"Транснефть" допускает приостановку деятельности дочернего предприятия в Беларуси - "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Беларусь в Венгрию и Латвию, на фоне действий белорусских властей.

Об этом сообщил президент компании Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.

"К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем. Мы проведем очень внимательный аудит экономический, хотя нам и так уже все ясно, и решение будем принимать исходя из перспективы. Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 4 ноября может пройти заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси.

Как отмечалось ранее, увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 2021 года может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации "Запад-Транснефтепродукта".

С начала года Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, - с 18% до 50% и ввел экологический налог.

"Предприятие обескровлено, там работает 700 человек белорусских граждан, и предприятие работает в "минус". Конечно, эта ситуация не может устраивать "Транснефть", - подчеркнул Токарев.

"Транснефть" считает, что экономическое положение ее "дочки" "усугублено рукотворно" властями Беларуси, добавил президент "Транснефти".

"Запад-Транснефтепродукт" осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии, по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Беларуси.