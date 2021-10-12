Украина и ЕС создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому партнерству

Украина и Евросоюз договорились о создании рабочей группы высокого уровня по энергетическому партнерству для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа в стране.

Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина - ЕС, который состоялся в Киеве во вторник, передает ТАСС.

«Мы договорились о создании рабочей группы высокого уровня в рамках двустороннего энергетического партнерства для ускорения реформ рынка электроэнергии и газа на Украине. Мы также согласились координировать дальнейшие шаги по интеграции рынков газа и электроэнергии», - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении подтверждена роль Украины как транзитера газа после 2024 года и поддержка продолжения транзита газа по территории Украины после 2024 года. «Мы подчеркнули важность продолжения модернизации украинской национальной газотранспортной системы и дальнейшего сотрудничества по усилению европейской энергетической безопасности», - говорится в заявлении.

Ранее во вторник украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что участники саммита Украина - Европейский союз договорились начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Он пояснил решение тем, что залогом независимости и национального суверенитета Украины является в том числе энергетическая безопасность, а «завершение строительства «Северного потока - 2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК разделяет обеспокоенность Украины относительно поставок газа и рассматривает различные сценарии относительно того, как обеспечить реверс из Европы. «Я понимаю беспокойство по поставкам газа, и Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение Украины», - сказала она и добавила, что рассматривается возможность увеличения поставок газа из стран ЕС, в т. ч. реверсных поставок из Словакии.

Президент ЕК подчеркнула, что Украина «остается и должна оставаться надежным транзитером газа». В то же время она обратила внимание на то, что, если Украина повысит энергоэффективность, ей не нужно будет импортировать газ.