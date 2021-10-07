Financial Times связала резкое падение цен на газ с заявлениями Путина

Британская газета «Financial Times» обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

Как замечает издание, после этих высказываний цены на газ, которые ранее в среду поднялись до уровня в десять раз выше, чем в начале года, резко развернулись вниз.

На закрытии торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже $1250 за тыс. куб. м, что в 1,5 раза ниже достигнутого в среду исторического максимума в $1920 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

Издание процитировало представителя консалтинговой компании ICIS Тома Марзека-Мансера, назвавшего минувшую среду «самым волатильным и непредсказуемым днем», который когда-либо видели многие игроки рынка, пишет finanz.ru.

В среду президент Владимир Путин провел совещание по вопросам энергетики. На нем он поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Однако, как считает глава государства, это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Путин подчеркнул, что сбивать ажиотажный спрос на рынке нужно не в ущерб себе. Он согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет биржевой торговли газом. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», - заключил Путин.