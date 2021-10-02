МИД России все-таки разглядел нарушения прав журналистов в Беларуси

Примерно полтора года и арест журналиста «Комсомолки» Геннадия Можейко потребовались, чтобы МИД России смог разглядеть нарушения прав журналистов в Беларуси.

О необходимости соблюдения белорусскими властями общепринятых международных норм вслух и публично заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Беларуси. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», - заявила Захарова.

«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси «Комсомольской правды», также сказала она.

Блокировку, правда, только сайта «Комсомольской правды в Беларуси» осудили и в Кремле (блокировку пары сотен белорусских сайтов там в упор не замечают).

"Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что это, безусловно, нарушение принципов свободы СМИ", - заявил в минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белорусские власти заблокировали сайт «Комсомолки», схватили и вывезли из Москвы Геннадия Можейко после публикации заметки, «обеляющей» убитого в перестрелке на Якубовского Андрея Зельцера. Журналист сейчас находится на Окрестина.