Путин обсудил с Совбезом РФ итоги переговоров с Беларусью

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров РФ и Беларуси, в том числе касавшиеся вопросов безопасности.

"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему", - сказал Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Позже в сети появилась информация о том, что Лукашенко может сегодня отправиться в Сочи, где в эти выходные проходит очередной этап автогонок в классе F-1, который традиционно посещает и Путин.