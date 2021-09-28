Последнее обновление: 28.09.2021 23:47

Сотрудники МЧС совладали с факельным пожаром на Нафтане

Сотрудникам МЧС Беларуси удалось справиться с факельным горением дизельного топлива на Нафтане, следует из сообщений МЧС в соцсетях.

«Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке +3 метра. На месте работают подразделения МЧС. Пожар локализован», - сообщила пресс-служба МЧС.

Позже, появилось сообщение следующего содержания: «По состоянию на 22:05 факельное горение отсутствует. На месте пожара работают 15 единиц техники и 58 работников МЧС».



blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование