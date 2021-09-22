Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 522275 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 сентября 2021 года выросло до 522275 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4041 человека.

Выздоровели и выписаны 507413 (+1490) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1989 человек (6,42% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8269853 (+30939) теста на коронавирус.