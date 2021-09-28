Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 534104 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 сентября 2021 года выросло до 534104 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 4114 человек.

Выздоровели и выписаны 516030 (+1469) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1955 человек (18,82% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8425138 (+10387) тестов на коронавирус.