Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 520286 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 сентября 2021 года выросло до 520286 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 4028 человек.

Выздоровели и выписаны 505923 (+1362) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4028 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1917 человек (19,69% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8238914 (+9735) тестов на коронавирус.