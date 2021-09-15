Последнее обновление: 15.09.2021 16:53

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 508514 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 сентября 2021 года выросло до 508514 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3953 человек.

Выздоровели и выписаны 497066 (+1505) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1923 человека (7,55% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8091584 (+25455) теста на коронавирус.

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