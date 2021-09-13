Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 504961 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 сентября 2021 года выросло до 504961 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3929 человек.

Выздоровели и выписаны 494446 (+1393) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1888 человек (10,3% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8056855 (+18329) тестов на коронавирус.