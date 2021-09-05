Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 490926 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 сентября 2021 года выросло до 490926 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3837 человек.

Выздоровели и выписаны 482993 (+1999) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3837 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1963 человека (9,54% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7899806 (+20659) тестов на коронавирус.