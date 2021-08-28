Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 477901 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 августа 2021 года выросло до 477901 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3745 человек.

Выздоровели и выписаны 471018 (+1449) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3745 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1636 человека (8,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7757953 (+18366) теста на коронавирус.