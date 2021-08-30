Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 480364 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 августа 2021 года выросло до 480364 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3768 человек.

Выздоровели и выписаны 473274 (+769) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1058 человек (7,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7790551 (+13376) тест на коронавирус.