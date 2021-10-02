Последнее обновление: 02.10.2021 16:00

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 542077 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 октября 2021 года выросло до 542077 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4174 человек.

Выздоровели и выписаны 521362 (+1338) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1998 человек (5,6% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8574094 (+35647) теста на коронавирус.

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