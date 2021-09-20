Гражданка РФ приговорена в Беларуси к 1,5 годам колонии за твит о Лукашенко

Суд г. Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии общего режима за клевету на Лукашенко.

Об этос твит, в котором обвинение усмотрело клевету на президента Беларуси, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в понедельник.

"16 сентября в Московском суде Бреста начался процесс над Ириной Викхольм. Сегодня, 20 сентября, судья Евгений Бреган огласил приговор: признать виновной по ч.2 ст.367 УК (клевета на президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Гособвинение представлял Александр Батюшко", - говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

Ранее, Генпрокуратура РБ сообщила, что гражданка В. 23 мая 2021 года со своего мобильного телефона опубликовала твит с изображением Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства"».

Ириной Викхольм не признала свою вину.