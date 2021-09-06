Последнее обновление: 06.09.2021 21:41

Зайковский в последнем слове: Я вижу правовой дефолт

Центральный районный суд Минска 7 сентября вынесет приговор Александру Зайковскому, которого обвиняют по статье 364 Уголовного кодекса РБ (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника полиции).

12 октября 2020 года около 21:00 Зайковский находился в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Дзержинского вместе с другими неустановленными лицами, оказывал сопротивление сотрудникам милиции, угрожал им расправой и бросил стакан с пивом в полицейский автобус.

Четверо сотрудников ОМОНа «пострадали» от звона разбитого стекла и требуют возмещения «ущерба» в размере 4000 рублей.

Прокурор запросил для Зайковского два года лишения свободы в колонии общего режима.

В своем последнем слове Зайковский сказал, что всю сознательная жизнь делал только так, чтобы все было хорошо и законно.

«В последнее время я вижу правовой дефолт. Мне страшно и обидно. Мы можем потерять то, что имеем», - сказал он.

Рассмотрение уголовного дела Александра Зайковского суд Центрального района Минска начал 3 сентября. Ведет процесс судья Юлия Густырь, государственный обвинитель Ничипорук.

Как известно из материалов следствия, 12 октября 2020 года примерно в 21 час Зайковский в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Дзержинского с другими неустановленными лицами оказывал сопротивление работникам милиции, угрожал им применением насилия, бросил в сторону милицейского автобуса пивной бокал. Своей вины в содеянном не признал.

В суде Зайковский объяснил, что в тот вечер просто гулял без какой-либо цели. В баре выпил 50 граммов коньяка. Затем заглянул еще в один бар за пивом. Там познакомился с двумя мужчинами, которые стали его вызывать на спор, провоцировать. Мол, а слабо бросить бокалом в милицейский автозак (стоявший рядом красный автобус без опознавательных знаков). Сделаешь — квартиру подарим.

"Я сначала никак не реагировал, только посмеялся. Затем еще четверо подошли, начали подстрекать", — объяснял в суде обвиняемый.

Затем Зайковский швырнул пивным бокалом в сторону автобуса и попал в него немного выше колеса. Повреждений не заметил. Мужчину сразу задержали, положив лицом в асфальт, а затем загрузили в автозак.

Напомним, что в тот вечер в Минске проходили локальные марши как в центре, так и в Малиновке. Он сам видел неподалеку десяток омоновцев в экипировке. Дальше сказал, что в акциях протеста участия не принимал, негативного отношения к сотрудникам милиции не имел. О том, что в автобусе могли находиться милиционеры, также не знал.

Сотрудник ОМОНа, имя которого было не названо, объяснил, что после задержаний пенсионеров около Красного костела поступил приказ ехать к “Зубру”.

“Мы приехали, осуществили задержания, поехали на Малиновку, там люди показывали нецензурные знаки. Дальше припарковались, обследовали парк на Павлова. Посмотрели чаты, там были призывы применять насилие. Находясь в автобусе, я услышал звук разбитого стекла. Вышел и увидел, как задерживают человека, который, как выяснилось, бросил бокал прямо в стойку между стеклом. Я уточнил подробности, а дальше по команде выдвинулся в другое место", — засвидетельствовал в суде омоновец.

В автобусе в то время находилось четыре сотрудника. Дальше омоновец рассказал, что от звона стекла пережил стресс, волновался за здоровье своих подчиненных. Испытывал моральные страдания из-за призывов в чатах “бить камнями”. Он подал материальный иск в размере 1 000 рублей.

Прокурор долго расспрашивал потерпевшего о точном месте попадания бокала, о наличии повреждений: “Поясните, в чем вы увидели угрозу здоровью?”.

"Потому что при разбиении стекла ты осознаешь, что ранишься и камень тебе может прилететь в голову".

Второй потерпевший — водитель омоновского автобуса. Он рассказывал, что услышал звон стекла, пригнулся, было непонятно, что там и как. Вышел на улицу, начал рассматривать транспорт, переживал, из-за чего был этот громкий звук. Рассмотрел несущественные царапины на краске автобуса. Документов о повреждениях не оформляли. Он также требует моральной компенсации в размере 1 000 рублей.

Третий омоновец практически повторяет показания предыдущих "потерпевших" и также просит моральной компенсации в размере 1 000. Говорит, что испытывал страх и волновался за своих коллег.

Таким же образом поступил и четвертый “потерпевший".

Все материальные иски Александр Зайковский не признал.

В суде было озвучено заключение эксперта о состоянии здоровья обвиняемого: нуждается в лечении хронического алкоголизма, в состоянии аффекта не находился.

Последним допросили свидетеля Козлова, адвоката. Тот ответил, что возвращался домой после 8 вечера, припарковался, зашел в бар, увидел мужчин, которые что-то активно и эмоционально обсуждали. Спросил у бармена, что произошло. Тот рассказал, что кто-то взял бокал и разбил его об автомобиль сотрудников милиции. Спросил у этих парней, они все подтвердили. Находясь там, понял, что мужчина был сильно выпившим, поступок был неожиданным и, наверное, "на слабо".

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