В мире число заражений коронавирусом превысило 229,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 229291098 (+336682 за сутки) по данным Worldometer на 6:26 20 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4705472 (+5133) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18671474 (-28727) человека, из них 99018 (-717) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 205914152 (+360276) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42900906 (+32731) случаями заражения, Индия – 33477819 (+30809), Бразилия – 21239783 (+9458), Великобритания – 7429746 (+29612) и Россия – 7274928 (+20174). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 32731, Индия – 30809, Великобритания – 29612, Турция – 26398, Россия – 20174. Беларусь (1982) – на 29 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 691880, Бразилия – 590786, Индия – 445165, Мексика – 271303 и Перу – 199006. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 793, Мексика – 765, Иран – 391, Малайзия – 376, США – 311. Беларусь – на 48 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 516428 случаев заражения коронавирусом и 4004 смерти.