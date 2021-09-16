В мире число заражений коронавирусом превысило 227,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 227267226 (+595088 за сутки) по данным Worldometer на 6:49 16 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4673635 (+10590) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18624182 (-11317) человека, из них 101730 (-623) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 203969409 (+595815) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42479780 (+164509) случаями заражения, Индия – 33345873 (+30361), Бразилия – 21034610 (+14780), Великобритания – 7312683 (+30597) и Россия – 7194926 (+18841). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 164509, Великобритания – 30597, Индия – 30361, Турция – 28224, Иран – 19731. Беларусь (1923) – на 43 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 685023, Бразилия – 588640, Индия – 443960, Мексика – 269015 и Перу – 198860. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2282, Мексика – 1046, Бразилия – 793, Россия – 792, Иран – 452. Беларусь – на 61 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 508514 случаев заражения коронавирусом и 3953 смерти.