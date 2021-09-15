В мире число заражений коронавирусом превысило 226,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 226672138 (+568076 за сутки) по данным Worldometer на 6:30 15 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4663045 (+10405) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18635499 (-78320) человек, из них 102353 (-30) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 203373594 (+635991) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42288205 (+142059) случаями заражения, Индия – 33315512 (+27491), Бразилия – 21019830 (+13406), Великобритания – 7282810 (+26628) и Россия – 7176085 (+17837). Беларусь – на 53 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 142059, Турция – 27802, Индия – 27491, Великобритания – 26628, Иран – 22329. Беларусь (1630) – на 46 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 682341, Бразилия – 587847, Индия – 443528, Мексика – 267969 и Перу – 198840. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1934, Россия – 781, Бразилия – 709, Малайзия – 463, Иран – 408. Беларусь – на 57 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 506591 случай заражения коронавирусом и 3941 смерть.