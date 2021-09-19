В мире число заражений коронавирусом превысило 228,95 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 228954416 (+527672 за сутки) по данным Worldometer на 9:49 19 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4700339 (+7318) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18700201 (-29206) человек, из них 99735 (-921) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 205553876 (+549560) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42866805 (+64559) случаями заражения, Индия – 33447010 (+31121), Бразилия – 21230325 (+22789), Великобритания – 7400739 (+30144) и Россия – 7254754 (+20329). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 64559, Индия – 31121, Великобритания – 30144, Турция – 26161, Филиппины – 23134. Беларусь (1986) – на 36 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 691562, Бразилия – 590547, Индия – 444869, Мексика – 270538 и Перу – 198976. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 849, Бразилия – 803, Россия – 799, Иран – 355, Малайзия – 324. Беларусь – на 53 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 514446 случаев заражения коронавирусом и 3991 смерть.