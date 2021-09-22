В мире число заражений коронавирусом превысило 230,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 230313402 (+493679 за сутки) по данным Worldometer на 6:13 22 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4722750 (+9321) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18545054 (-64351) человека, из них 98115 (-596) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 207045598 (+548709) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43242302 (+120579) случаями заражения, Индия – 33530077 (+27333), Бразилия – 21247667 (-), Великобритания – 7496543 (+31564) и Россия – 7313851 (+19179). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 120579, Великобритания – 31564, Турция – 29338, Индия – 27333, Россия – 19179. Беларусь (1917) – на 34 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 696867, Бразилия – 591518, Индия – 445801, Мексика – 271765 и Россия – 199808. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1927, Россия – 812, Бразилия – 484, Индия – 385, Иран – 379. Беларусь – на 62 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 520286 случаев заражения коронавирусом и 4028 смертей.